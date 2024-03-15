За словами Макрона, Шольца та Туска, вони зроблять усе необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну, але є позиція не ініціювати ескалацію.

Лідери Франції, Німеччини та Польщі зробили заяви за результатами зустрічі у Берліні щодо підтримки України. За їхніми словами, вони зроблять усе необхідне, щоб Росія не змогла виграти цю війну, але є позиція не ініціювати ескалацію, інформує Радіо Свобода.

Зазначається, що французький президент Емманюель Макрон після зустрічі у форматі так званого "Веймарського трикутника" нічого не сказав стосовно своєї позиції щодо можливостей відправити війська в Україну, натомість повідомив, що була узгоджена позиція не ініціювати ескалацію.

"Ми будемо робити все необхідне стільки, скільки потрібно, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та її народ, скільки знадобиться і, як і з першого дня, не ініціюватимемо жодної ескалації. Але наша рішучість жорстка. Це також передбачає нашу єдність, і тому ми ухвалили рішення щодо кількох ініціатив, працюючи втрьох над дуже конкретними речами", - сказав Макрон.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре наголосив на підтримці України.

"Ясно одне: ми підтримуємо Україну. Також зрозуміло, що ми не воюємо з Росією. Нашою спільною метою є і залишається забезпечення того, щоб Україна могла ефективно захищатися від російської агресії. Німеччина, Франція та Польща віддані цьому разом зі своїми союзниками та партнерами в Європі та по той бік Атлантики. І ми не відмовимося від своїх зобов’язань", – сказав він.

Глава польского уряду Дональд Туск також підкреслив, що допомога для України має має бути негайною і якомога більшою, аби ситуація Україна найближчим часом не погіршилася, а покращилася.

"Ми маємо ідентичні погляди щодо оцінки того, хто несе повну відповідальність за ескалацію напруги, хто несе відповідальність за трагічні події в Україні, хто є агресором і хто заслуговує на нашу беззастережну підтримку", - сказав прем'єр-міністр Польщі.

Що відомо про зустріч трьох лідерів

Під час спільної прес-конференції у Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єром Польщі Дональдом Туском канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував використання активів РФ та створення коаліції далекобійної артилерії. За його словами, ЄС буде використовуватимуть заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва. Він зауважив, що підтримка України в Європі не впаде.

Дональд Туск назвав зустріч "хорошим новим початком для "Веймарського трикутника", і сказав, що троє знову зустрінуться влітку в Польщі.

Вас також можуть зацікавити новини: