Європейський дипломат зауважив, що забезпечення допомоги Україні спільна справа всього світу.

Результат війни РФ проти України буде "вирішений цієї весни або літа". Таку заяву зробив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Як повідомляє Голос Америки, він закликав зберегти підтримку України на тлі затримок із військовою допомогою з боку США. Боррель сказав, що українська влада не може чекати результатів президентських виборів у США, які відбудуться у листопаді.

Під час візиту в США Боррель зустрівся з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили шляхи зміцнення партнерства між Євросоюзом і США у "вирішальний момент для глобальної дипломатії".

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У заяві Держдепу йдеться, що Блінкен і Боррель "підкреслили непохитну трансатлантичну єдність для підтримки України" в її захисті від агресії РФ.

"Україна є найбільшою турботою для нас, європейців, і для вас також. Для спільної безпеки. І російський агресор не зупиниться. Ми повинні це зупинити. Ви багато робите; ми багато робимо. Разом ми можемо зробити ще більше, щоб підтримати українців у складний час", – зазначив Боррель.

Інші заяви Борреля

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що Папа Римський Франциск "накликав на себе біду", коли сказав, що Україна повинна "продемонструвати мужність білого прапора" та розпочати мирні перемовини з РФ.

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