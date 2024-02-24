Джорджія Мелоні вказала на важливість продовжувати надавати Україні військову підтримку.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що треба продовжувати військово підтримувати Україну. Вона вказала, що плутати мир з капітуляцією - це лицемірний підхід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мелоні сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністрами Бельгії Александером де Кроо і Канади Джастіном Трюдо.

Мелоні заявила, що підтримка України з боку Італії підкріплюється конкретними фактами, зокрема, свідченням цьому є сьогоднішнє підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією.

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"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні у тому, що я завжди вважала справедливим правом її народу захищатися. Це обов'язково передбачає й військову підтримку. Тому що плутати таке широковживане слово "мир" з "капітуляцією", як дехто це робить, це лицемірний підхід, який ми ніколи не розділятимемо. Але необхідно систематизувати різні напрямки дії. Потрібен всеохопний підхід, який зможе допомогти Україні дивитися у майбутнє", - наголосила прем'єрка Італії.

Вона зауважила, що має на увазі важливість співраці з Україною у промисловій галузі, в економічній сфері і щодо критичної енергетичної інфраструктури. Також йдеться про гуманітарну підтримку.

"Сьогоднішнім підписанням документу ми підтверджуємо, що Італія продовжуватиме забезпечувати необхідну підтримку свободи і незалежності України, по відношенню до якої було здійснено агресію, допомагати їй разом будувати своє майбутнє", - сказала Мелоні.

За її словами, Італія готова відігравати провідну роль у відбудові України. У 2025 році в Італії відбудеться міжнародна конференція з відбудови України.

"Говорити про відбудову означає робити ставку на перемогу України, на мирне майбутнє, на майбутнє своди і європейське майбутнє для України", - сказала Мелоні.

Як сказано у тексті Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією, Італія надала Україні 8 пакетів військової допомоги у 2022 та 2023 роках і має намір зберегти той самий рівень додаткової військової підтримки у 2024 році, який буде детально визначено шляхом консультацій з урахуванням поточних потреб України. У зв'язку з цим Італія вже продовжила на весь 2024 рік дію відповідного законодавства, яке дозволяє подальшу військову підтримку.

Гарантії безпеки України - останні новини

Україна підписала договори про гарантії безпеки вже з кількома країнами. Так, у січні з Великою Британією підписала історичну безпекову угоду.

16 лютого президент Володимир Зеленський підписав угоду з Німеччиною. Крім того, Франція зобов'язалась допомогти Україні у захисті від РФ.

Також Україна підписала безпекову угоду з іще однією країною-членом НАТО - нею стала Данія. А 24 лютого Україна підписала угоди про гарантії безпеки з Італією та Канадою.

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