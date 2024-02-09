Словацький політик заявив, що росіяни виступають в НХЛ.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знову підіграв російському президенту Володимиру Путіну. Цього разу виступив проти відсторонення російських спортсменів від Олімпійських ігор.

Фіцо обурився тим, що російських олімпійців вирішили покарати. При цьому він нагадав, що окупанти виступають у Національній хокейній лізі.

"Перш за все, давайте помітимо, наскільки ми всі лицемірні. Чому російських гравців з НХЛ не банять в США і Канаді? А що стосується Олімпіади. Уявіть, що у вас є спортивна дисципліна, в якій в перших рядах стоїть абсолютний світовий лідер з Росії чи Білорусі. Ви забороняєте їм брати участь у змаганнях, і перемагає той, хто виграв би з мінімальною ймовірністю. Тоді яка цінність цієї золотої медалі? Я б не заважав спортсменам змагатися, нехай вони покажуть, що можуть перемогти", – заявив Фіцо в інтерв'ю виданню Pravda.

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Скандальні заяви Фіцо - останні новини

Раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна повинна відмовитися від своїх територій, щоб припинити війну. При цьому він заявив, що Київ повинен шукати компроміси, адже Росія не піде.

Крім того, він відзначився цинічною заявою після одного з обстрілів Києва російськими військами, заявивши, що життя в українській столиці нібито нормальне, і війни там немає.

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