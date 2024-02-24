За словами прем'єр-міністра Словаччини, його країна не буде надавати військову допомогу Києву.

Вступ України до Північноатлантичного Альянсу (НАТО) є неприйнятним. Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За його словами, військового вирішення війни в Україні немає. При цьому політик закликав сторони до миру, але, як і раніше, відмовився від надання військової допомоги Україні.

"Наївно вважати, що таку ядерну державу, як Російська Федерація, можна перемогти у звичайній війні. ... Давайте підштовхнемо обидві ворогуючі сторони - і Україну, і Росію - до перемир'я", - закликав Фіцо.

Він також сказав, що "поки слов'яни вбиваються, Захід спостерігає". Водночас словацький прем'єр вважає, що необхідно досягнути такої домовленості, щоб, з одного боку, були враховані вимоги України, а з іншого – були дані гарантії безпеки Росії.

Вступ України в НАТО - останні новини

Україна зараз ближча до НАТО, ніж будь-коли раніше. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, президент РФ Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях, але домігся абсолютно протилежного. Як сказав Столтенберг, Україна вступить в НАТО, і "це не питання "якщо", а питання "коли".

Також УНІАН повідомляв, що президент Польщі Анджей Дуда присоромив Захід за небажання брати Україну в НАТО. Він підкреслив, що нинішньої війни не було б, якби Україна вже була членом Альянсу.

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