У Білому домі вважають, що вона триватиме "якийсь час у майбутньому".

Сполучені Штати Америки не бачать ознак того, що війна в Україні може закінчитися до кінця зими.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезу при Білому домі Джон Кірбі, пише The Guardian. За його словами, США очікують, що війна триватиме "якийсь час в майбутньому", і "немає ніяких очікувань", що бойові дії припиняться в зимові місяці.

"Тільки з огляду на те, що ми спостерігаємо в повітрі і на землі в Україні, важко зробити висновок, що ця війна закінчиться до кінця року. Тому зараз йде активна боротьба. Ми очікуємо, що це буде продовжуватися протягом деякого часу в майбутньому", - сказав Кірбі, відповідаючи на питання про перспективи переговорів з президентом РФ.

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Також він застеріг від припущень, що сувора зимова погода завадить військовим маневрам в повітрі або на землі.

Війна в Україні: прогнози

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ хоче домогтися переговорів, щоб отримати оперативну паузу і зірвати запуск процедури спеціального трибуналу для військових злочинців.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до кінця 2022 року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і "тільки богу відомо скільки найманців".

На думку аналітиків, зима може стати головним фактором у війні.

У той же час колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що взимку українські солдати будуть у значно кращому становищі на фронті, ніж окупанти.

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