Путін вважає суверенну Україну серйознішою загрозою для Росії, ніж перспективу економічної деградації.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв якнайшвидше закінчення війни в Україні. При цьому США та інші західні союзники вважають економічні санкції проти Росії ключовим джерелом впливу, здатним призвести до мирного врегулювання і дотримуються думки, що "час не на боці Росії". Однак, як пише Foreign Affairs, у Володимира Путіна ще цілком вистачить засобів, щоб "перечекати" Захід.

Як зазначає видання, нинішня стратегія Путіна дійсно нестійка.

"Він намагається одночасно вести війну в Україні, підтримувати високі соціальні та інфраструктурні витрати, щоб створити ілюзію нормальності росіян, і зберігати макроекономічну стабільність. Неможливо постійно виконувати всі три завдання. Досягнення першої та другої цілей вимагає великих грошових витрат, які розпалюють інфляцію і тим самим перешкоджають досягненню третьої мети. А тріщини в російській економіці стають дедалі очевиднішими", - йдеться у статті.

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Однак проблема для Заходу полягає в термінах, оскільки західні лідери хочуть, щоб війна закінчилася швидко. Деякі аналітики припускають, що найближчими місяцями тиск на Росію може стати настільки сильним, що Путіну доведеться шукати шляхи відступу, щоб стабілізувати економіку і зберегти свою владу.

"Але надії Заходу засновані на хибних припущеннях. Економічні проблеми Росії ще не настільки гострі, щоб у найближчій перспективі істотно вплинути на перебіг війни. Принаймні протягом наступного року Кремль має бути в змозі утримати свою перегріту економіку від переростання в повномасштабну кризу. У Путіна, ймовірно, все ще будуть ресурси для підтримки своєї жорстокої кампанії в Україні - і, можливо, стимул для того, щоб перечекати Захід", - зазначають аналітики.

Як підкреслюють у FA, Кремль ставить війну понад усе, і кінцева мета Путіна залишається незмінною - він хоче забрати в України суверенітет, і жодна з наявних пропозицій про припинення вогню не відповідає його максималістським вимогам:

"За нинішніми розрахунками Путіна, привид суверенної, самостійної України являє собою набагато серйознішу загрозу для Росії, ніж більш віддалена перспектива економічної деградації".

Економічний колапс врешті-решт стане для Путіна нагальною і неминучою реальністю, проте прихильникам України не варто очікувати, що цей момент настане найближчим часом, підкреслюють експерти.

Війна в Україні

Раніше Дональд Трамп заявив, що, найімовірніше, введе санкції проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів щодо України. Він також вкрай жорстко оцінив збитки Росії від війни, зокрема, в економічному плані.

При цьому колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що Путін не погодиться на вимогу припинити війну в Україні, і це врешті-решт змусить Трампа "продемонструвати силу", зокрема й шляхом посилення санкцій і продовження військової підтримки України.

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