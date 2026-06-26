'Яструби' закликають Путіна покарати Україну за приниження в Москві, - Reuters

Найрадикальніші голоси хочуть, аби Росія припинила вдавати, ніби знищення України не є її основною метою.

Російські "яструби" обурені українськими ударами по Росії і тим, що США так і не виконали свою обіцянку змусити Україну капітулювати. Вони закликають Кремль остаточно відмовитися від дипломатії та вдатися до ескалації конфлікту. Про це пише Reuters, аналізуючи інформаційний простір в Росії.

Видання зазначає, що заклики до ескалації війни не є чимось новим для Росії. Ультранаціоналісти давно наполягають на повній мобілізації, знищенні урядового кварталу в Києві, вбивстві президента Володимира Зеленського та ударах по європейських заводах, що працюють на українську оборону. Деякі гарячі голови закликають навіть розпочати ядерну війну.

Але принизливі для Росії масштабні українські удари по Москві та Санкт-Петербургу зробили голоси цих радикалів гучнішими.

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"Що ще має статися, перш ніж ми почнемо боротися по-справжньому? Війна означає перемогу за будь-яку ціну. Українці воюють, тому вони воюють усім, що мають", – сказав нещодавно російський олігарх Костянтин Малофєєв, відомий своїми націоналістичними поглядами.

Свого часу саме він профінансував вторгнення групи Ігоря Гіркіна-Стрєлкова на Донбас навесні 2014 року.

"Чому ми не використовуємо ядерну зброю, яку наші предки розробили та накопичили всією міццю нації саме для цієї мети?" – риторично запитав він.

Reuters також наводить заяви менш впливових російських націоналістів, зокрема так званих Z-блогерів, які закликають Кремль знищувати великі українські міста, роблячи їх непридатними для життя. Інші кажуть, що настав час остаточно відмовитися від мирних переговорів за посередництва США та домагатися повного знищення української держави.

Наближені до Кремля джерела кажуть, що Путін толерує цю риторику, але поки що він схильний дотримуватися своєї звички ігнорувати ультранаціоналістів. Такі радикальні позиції можуть ускладнити прийняття рішень, тоді як Москва все ще хоче залишити двері відкритими для потенційного дипломатичного вирішення.

Як пише Reuters, наразі Путін виглядає впевненим у поточній стратегії повільного, але невпинного просування в Україні. Наприклад, цього тижня він хизувався тим, що Росія близька до захоплення Костянтинівки, бої за яку тривають вже близько року і яка є черговим етапом більшого плану з окупації усього Донбасу.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, російська економіка довгий час трималася на нафті та золоті, але обидва ресурси нині зазнають сильного тиску: атаки українських дронів руйнують нафтопереробні заводи, а ціни на золото різко падають.

Доходи від енергоносіїв скоротилися майже наполовину, що спричинило величезний бюджетний дефіцит, а продаж золота став вимушеним способом покриття фінансових дір. Хоча Москва намагається адаптуватися, перенаправляючи нафтові потоки й залучаючи внутрішні запозичення, фундамент її економіки суттєво ослаб і стає дедалі менш надійним.

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