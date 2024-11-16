Адвокат швидко став однією з найвпливовіших фігур із самого початку передвиборчої кампанії Трампа.

Адвокат Борис Епштейн, який координував захист у кримінальних справах Дональда Трампа, запропонував новообраному президенту свою кандидатуру на посаду спецпредставника Білого дому щодо російсько-української війни.

Про це пише видання The New York Times (NYT) із посиланням на власні джерела. Видання повідомило, що Епштейн народився і виріс у РФ і не має досвіду в зовнішній політиці. Він навіть розповідав, що у нього є родичі і в Україні, і в РФ.

За даними джерел, кілька людей у команді Трампа були шоковані ідеєю призначення Епштейна на такий делікатний дипломатичний пост. При цьому, сам Трамп, за даними видання, сприйняв цю пропозицію зацікавлено. Він не відкинув пропозицію, але й не погодився з нею.

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NYT пише, що в команді Трампа є ті, хто зневажає Епштейна, але немає нікого, хто зараз засумнівався б у рівні його впливу. Він швидко став однією з найвпливовіших фігур ще з початку президентської кампанії, незважаючи на те, що не грав у ній офіційної ролі. Тепер він серед іншого також формує частину інформації, яку отримує Трамп.

Політика Дональда Трампа

Дональд Трамп і Володимир Путін серйозно недооцінюють один одного, і це несе в собі масштабні ризики для України, сказав колишній керівник британської розвідки сер Алекс Янгер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний, що Трамп має більш витончену позицію щодо війни в Україні, ніж йому приписують. Німецький лідер не вірить, що Трамп піде на кулуарні домовленості з Путіним.

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