У Держдепі зазначили, що мир в Україні "можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди".

У четвер, 17 квітня 2025 року, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляється на сайті Держдепу. Зазначається, що сторони говорили про війну в Україні – зокрема, про зустріч американської команди з представниками України та європейськими союзниками в Парижі.

"Держсекретар передав своєму російському колезі той самий меседж, який американська команда передала українській делегації та нашим європейським союзникам у Парижі: Президент Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася, і зараз представили всім сторонам контури міцного і тривалого миру. Підбадьорюючий прийом у Парижі американської концепції показує, що мир можливий, якщо всі сторони будуть прагнути до досягнення угоди", – йдеться у повідомленні.

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Зустріч у Парижі: основне

17 квітня в Парижі відбулася зустріч французького президента Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо та спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони говорили про Україну, митні тарифи і Близький Схід.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн-учасниць "коаліції охочих". За його словами, відбулася дискусія щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Крім того, стало відомо, що з Єрмаком та Умєровим у Парижі зустрівся спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

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