Повідомляється, що в адміністрації Трампа зростає обурення через затягування війни Кремлем.

Представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не зможе домогтися припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня). Адміністрація Трампа дедалі більше розчарована тактикою затягування з боку Кремля і готується чинити тиск на Москву і Київ, щоб змусити їх домовитися, пише The Telegraph.

Повідомляється, що ще на початку свого президентства Трамп поставив за мету домогтися повного припинення вогню до квітня або травня, а потім встановити довготривалий мир. Однак у найближчі місяці такої угоди досягнуто не буде, заявили його високопоставлені чиновники. Це збільшує ймовірність того, що війна затягнеться.

Провал мирних переговорів - удар по іміджу Трампа

Нездатність припинити війну буде серйозним ударом для Трампа. Адже він часто називав себе "миротворцем і об'єднувачем" і обіцяв завершити конфлікт протягом 24 годин.

Відео дня

При цьому ЗМІ пише, що американські чиновники вже кілька тижнів у приватному порядку "висловлюють невдоволення" тим, як Україна веде переговори. Ба більше, вони вважають< що Україна чинить опір укладенню угоди щодо корисних копалин і затягує процес мирних переговорів.

Трамп, у свою чергу, не зміг стримати своїх емоцій і раптово розкритикував кремлівського диктатора Путіна, заявивши, що він "до біса злий" на лідера Кремля за те, що той затягує переговори про припинення вогню.

Білий дім обговорює нові санкції проти Росії

Журналісти зазначають, що зовсім нещодавно в Білому домі та Держдепартаменті США відбулася серія нарад. Американські чиновники визнали, що Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довгострокову мирну угоду.

Під час обговорень також розглядалися можливі економічні та дипломатичні заходи покарання проти Росії.

Інші новини про спроби Трампа закінчити війну

Раніше УНІАН повідомляв, що в України та РФ схожа тактика щодо Трампа. Дипломатичні маневри цих країн свідчать про їхні спроби не виконувати повністю вимоги США.

Крім того, Трамп розбиває надії українців повернутися додому. Приміром, одна українка 3 роки тому покинула окупований Мелітополь. Вона мріяла про повернення і зустріч із матір'ю, але, спостерігаючи за переговорами, її надія згасала.

Вас також можуть зацікавити новини: