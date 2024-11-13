Деякі експерти зазначають, що ДМЗ "майже узаконить окупацію" частини України і зміцнить контроль Кремля над українцями, які живуть на цих територіях.

Один із можливих варіантів закінчення війни в Україні, який, як вважається, може запропонувати новообраний президент США Дональд Трамп, передбачає заморожування конфлікту та створення демілітаризованої зони в Україні. Однак, як пише Newsweek, ця ідея доволі суперечлива і, на думку експертів, Путін скоріше за все врешті-решт просто використає її як лінію фронту для наступного вторгнення в Україну.

Зокрема, поки що незрозуміло, де розташовуватиметься демілітаризована зона. Віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що найімовірніше вона пройде по нинішній лінії розмежування. Однак незрозуміло, чи буде ДМЗ перетинати міжнародно визнаний кордон між Росією і Україною, враховуючи військову присутність Києва в частині Курської області РФ.

Також обговорюється питання про те, наскільки широкою буде зона, чи погодяться європейські військові стежити за тим, щоб у ній не проводилися російські або українські військові операції, і чи буде вона довговічною.

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Водночас Ден Райс, колишній помічник головнокомандувача України, сказав Newsweek, що Київ навряд чи погодиться на короткострокове припинення вогню, але що значні європейські сили вздовж російського кордону з Україною необхідні, щоб зупинити спроби Росії захопити територію.

У чому проблема ДМЗ в Україні

"Демілітаризовані зони звучать краще, ніж діють у реальному житті", - каже Марк Кансіан, полковник запасу морської піхоти США у відставці.

За його словами, проблема в тому, щоб забезпечити дотримання правил і переконатися, що територія залишається чистою. В іншому разі, зазначив він, це "безглуздо".

Канчіан зазначає, що українська демілітаризована зона - це "не обов'язково погана ідея, просто її важко реалізувати так, щоб вона була успішною":

"Мені важко уявити, щоб європейські збройні сили брали участь у демілітаризованих зонах. Надання сухопутних військ для участі у військових діях здебільшого не влаштовує країни НАТО, і Київ не просив про це".

Він вважає, що дипломатія могла б створити якісь нейтральні сили, які могли б впоратися з цим завданням, але це буде "дуже складно".

Удача для Путіна

Якщо угода призведе до створення демілітаризованої зони, її буде укладено на умовах Путіна, і він "просто використає її як лінію фронту для наступного вторгнення в Україну за п'ять, десять, п'ятнадцять років, після того, як його армія відпочине, відновиться та інституціоналізує уроки, отримані в Україні", - каже Кароліна Хірд, заступниця керівника групи з питань Росії в Інституті вивчення війни.

За її словами, створення демілітаризованої зони, незалежно від того, який вигляд вона матиме, дасть російським військам привід відпочити, перезавантажитися і спланувати наступне вторгнення. Вона зазначає, що ДМЗ "майже узаконить окупацію" частини України і зміцнить контроль Кремля над українцями, які живуть на цих територіях:

"ДМЗ не призведе до закінчення війни ні на чиїх умовах, крім російських".

Мирний план Трампа - наслідки

Як пише DailyMail, спроба Дональда Трампа заморозити війну в Україні на поточній лінії фронту може призвести до розколу на Заході та відкриє дорогу до посилення Китаю.

Водночас колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон вважає, що Лондон буде змушений послати війська на допомогу Україні, якщо Дональд Трамп скоротить військову допомогу Києву. Він підкреслив, що поразка України неприпустима для Європи.

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