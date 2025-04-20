У відомстві підкреслили, що якщо це була помилка, то слід вибачитися та розслідувати, хто її зробив.

Американський телеканал Fox News під час трансляції пасхального богослужіння назвав Київ російським містом. У Міністерстві закордонних справ України відреагували.

Про це йдеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого в мережі Х.

"Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку", - зазначив він.

Відео дня

Великоднє богослужіння

Канал вів трансляцію великоднього богослужіння Православної церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві паралельно з трансляцією богослужіння в Храмі Христа Спасителя в Москві, в якому брали участь Путін і патріарх Кирило.

При цьому основним було відео з Москви, а у "віконці" поруч транслювалося богослужіння з Києва, який було підписано "російським".

Перший час відео трансляції було підписано як "Великоднє богослужіння: Київ, Україна". Однак коли трансляція відновилася після перерви підпис змінився на: "Великоднє богослужіння: Київ, Росія".

Помилку з часом виправили, проте глядачі встигли наробити скріншотів.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін оголосив великоднє перемир'я у війні проти України.

Усі бойові дії припиняються з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня, повідомив Кремль. "Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18-ї години до нуля годин з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити всі бойові дії", - йшлося в повідомленні Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: