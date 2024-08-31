Увагу венесуельських поліцейських привернуло те, що ті були вдягнені в уніформу ЗСУ, коли їхали додому в Колумбію із зупинкою в Каракасі.

ФСБ РФ затримала двох громадян Колумбії, які, нібито воювали в Україні на боці ЗСУ як найманці.

Як повідомило колумбійське видання El Tiempo, колумбійців на ім'я Олександр Арте і Хосе Арон Медіна затримали у столиці Венесуели, Каракасі, та екстрадували до РФ. Сестра одного із затриманих чоловіків повідомила виданню, що увагу венесуельських поліцейських привернуло те, що вони були вдягнені у форму ЗСУ, коли їхали додому до Колумбії із зупинкою в Каракасі.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Видання зазначило, що затримання і подальше вислання колумбійців у Каракасі, якщо воно дійсно було, стало першим відомим випадком екстрадиції до РФ громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

Відео дня

Сьогодні ФСБ РФ виклало відео, на якому, імовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО "Лефортово", проте не пояснила, яким чином чоловіки потрапили до них. У РФ колумбійців можуть посадити на 15 років.

Кого вербує на війну в Україні Росія

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія активно вербує іноземних найманців. ЗМІ повідомляли, що серед таких були громадяни Куби, Індії, Сирії та інші. Натомість іноземним найманцям належить висока зарплата і швидке отримання громадянства РФ.

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