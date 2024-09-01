Президент країни також висловився про підтримку України.

Ситуація на російсько-українському фронті критична, однак для України стан справ виглядає краще, ніж три місяці тому.

Про це в ефірі програми "Година з президентом" заявив лідер Фінляндії Александр Стубб. Як пише Yle, велика кількість питань стосувалася саме війни в Україні. Політик сказав, що наразі важко оцінити, коли вона може скінчитися.

Він обіцяє, що Фінляндія продовжить підтримувати українців так довго, як це буде потрібно. Стубб каже, що розмови про мир є позитивним сигналом, однак однозначна позиція Фінляндії ускладнює можливість бути посередником у перемовинах.

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Президент виступає за зняття обмежень на удари по Росії західною зброєю, якщо вони здійснюються в рамках міжнародного права. Також політик вважає, що Росія становить загрозу для безпеки Фінляндії. Наприклад, Москва може частіше проводити гібридні операції, серед яких інформаційна війна, провокації на кордоні та саботаж. "Загроза безпеці номер один - це Росія, але наразі немає причин для занепокоєння, - додав він.

Допомога Україні від Фінляндії

Нагадаємо, наприкінці червня Фінляндія оголосила про надання Україні 24 пакету військової допомоги. Його вартість оцінили в суму близько 159 мільйонів євро.

Також країна дозволяє застосовувати зброю, які вони передали українському війську, для ударів по російській території.

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