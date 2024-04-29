Генеральний секретар Альянсу наголосив, що затримки у наданні озброєння Україні призводять до серйозних наслідків на фронті.

Можлива перемога російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України обійдеться країнам Заходу набагато дорожче, аніж підтримка Києва зараз. Як передає кореспондент УНІАН, таке застереження озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Києві.

Він нагадав, що 10 днів тому відбулося важливе засідання Ради Україна-НАТО, під час якого президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності терміново збільшити підтримку української оборони.

За словами Столтенберга, країни-партнери зрозуміли послання Зеленського і це відображається у новітніх оголошеннях і політичних рішеннях стосовно безпекової допомоги для України. "У найближчому майбутньому будуть нові оголошення. Але оголошень недостатньо. Ми повинні бачити поставки озброєння", - сказав Столтенберг.

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Також він закликав західних лідерів бути чесними та усвідомлювати, що затримки з постачанням озброєння призводять до реальних наслідків: це питання життя і смерті.

"Ця війна - це не щось теоретичне. Вона триває у режимі 24/7. І коли ми не постачаємо так, як маємо робити, тоді українці сплачують ціну, але й ми також, усі союзники НАТО", - переконаний Столтенберг.

Він визнав, що забезпечення перемоги України має ціну і містить певні ризики.

"Але найбільший ризик полягає у тому, якщо президент Путін візьме гору. І якщо Путін виграє, тоді буде найбільша ціна... Бо тоді ми говоритимемо про надзвичайно більшу кількість грошей, яку союзники НАТО повинні будуть інвестувати у нашу безпеку. Тож, підтримка України – це найкращий спосіб забезпечити нашу власну безпеку", - переконаний Столтенберг.

Цю заяву генсек назвав своїм "посланням" до країн-членів НАТО.

Затримки із західною допомогою Україні

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський поскаржився, що Україна отримує не всю зброю, яка була передбачена першим пакетом відновленної американської допомоги. На його думку, РФ спробує використати на свою користь ситуацію, поки Україна очікує на повне прибуття озброєння з нового пакету допомоги від США.

Також ми розповідали, що половина грошей британського фонду допомоги Україні зависла через бюрократію. За два роки витрачено лише 400 мільйонів із 900, підрахували журналісти.

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