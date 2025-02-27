Трамп позитивно оцінив кроки Росії в питанні врегулювання війни в Україні та відзначив прогрес у його досягненні.

Президент США Дональд Трамп стверджує, що "не може повірити, що назвав українсько лідера Володимира Зеленського диктатором". Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, передає ВВС.

"Хіба це я сказав? Не можу повірити, що я міг це сказати", - так Трамп відповів на запитання, чи вважає він, як і раніше Зеленського диктатором.

Також американський президент, коментуючи свою довіру до президента РФ Володимира Путіна, сказав "довіряй, але перевіряй".

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Він заявив, що його запланована угода з Зеленським про видобуток корисних копалин фактично стане гарантійним "страховим механізмом" для України, пише The Guardian.

"Президент Зеленський приїде до мене в п'ятницю вранці. Ми підпишемо справді дуже важливу угоду для обох сторін, бо вона забезпечить нам доступ до цієї країни і дозволить там працювати", - пояснив Трамп.

Він також додав, що це "можна назвати страховим механізмом". Після її підписання він готовий обговорювати розміщення миротворчих сил:

"Спочатку нам потрібна угода, перш ніж говорити про миротворців. Ми ще її не підписали.

Трамп позитивно оцінив кроки Росії в питанні врегулювання війни в Україні, відзначив прогрес у його досягненні. За його словами, він не думає, що Путін знову вторгнеться в Україну, якщо буде підписано мирну угоду.

На запитання, чи вважає він, що російський президент знову вторгнеться в Україну без достатніх гарантій безпеки, Трамп відповів:

"Я думаю, що коли ми укладаємо угоду - це є угода".

Американський лідер додав, що забезпечення безпеки в Україні після досягнення угоди - це найлегша частина, а ось сам процес домовленостей є найскладнішим.

"Ми, звичайно, постараємося повернути Україні якомога більше землі. Але вступу України до НАТО не відбудеться", - додав він.

Заяви Трампа про Зеленського

Раніше Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів", у якого не залишиться країни, якщо він не поквапиться.

"Подумайте тільки: комедійний актор Володимир Зеленський, який мав скромний успіх, переконав Сполучені Штати витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна було виграти, і яка ніколи не повинна була початися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати. США витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, причому Європі гарантовано повернення, а США не отримають нічого натомість", - писав він.

Кір Стармер та інші європейські лідери висловили підтримку Зеленському, наголошуючи на важливості протистояння російській агресії.

Пізнішепрезидент Сполучених Штатів Америки відмовився називати кремлівського правителя Володимира Путіна диктатором.

"Я не вживаю ці слова легковажно. Я думаю, що ми подивимося, як це все вийде. Подивимося, що станеться", - сказав він.