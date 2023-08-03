Пекін спробує "продавити" на виборах в Тайвані прокитайського кандидата.

Правляча партія Китаю готується до війни з Тайванем. Президент Сі Цзіньпін волів би взяти під контроль острівну країну, підтримувану США, без військового зіткнення.

Видання The Washington Times пише, що план Сі на даний момент полягає в тому, щоб на виборах в Тайвані перемогли прокитайські представники.

Колишній офіцер американської розвідки Девід Зауер вважає, що стратегія Китаю полягає в тому, щоб "спустошити Тайвань зсередини" та "створити хаос" навколо передвиборної кампанії в січні 2024 року, щоб виграв кандидат, який підштовхне острів до об'єднання з Китаєм.

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"Китайські чиновники вже беруть участь у кампанії з "маніпулювання на свою користь", — каже Зауер. Протягом наступного року Пекін розширить операцію, використовуючи "поєднання інформаційної війни, військового залякування, політичних та економічних маніпуляцій".

Пекін спробує "створити розбіжності в тайванському суспільстві, щоб домогтися обрання кандидатів, яких вони хочуть", — додав екс-співробітник ЦРУ, стверджуючи, що китайська пропаганда також "представить вибори як вибір між миром і війною". За його словами, після виборів Китай прийме рішення про те, чи слід почати військові дії або вдатися до тактики примусу уряду, який прийде до влади.

Правляча Демократична прогресивна партія Цай в останні роки тісно співпрацює з США, попереджаючи світ про те, що уряд Сі в Пекіні готується вторгнутися на острів. У Тайбеї вже з'явилися політичні спекуляції навколо перспективи повернення до влади опозиційної партії Гоміньдан, яка виступає за більш тісні економічні та дипломатичні зв'язки з Пекіном.

Наразі повідомляється, що демократи лідирують в опитуваннях, але результат виборів не ясний, оскільки цього літа почала формуватися конкурентна гонка з трьома учасниками.

Віце-президент Тайваню Вільям Лай, який, ймовірно, буде проводити аналогічну лінію щодо Китаю, як і Цай, набрав близько 35% голосів. Тим часом більш центристська Народна партія Тайваню, яка виникла в 2019 році, відстає приблизно на 30%.

А ще є КМТ. Партія перебувала при владі до приходу Цай і гуртується навколо колишнього генерального директора тайванського національного поліцейського управління Хоу Ю-і й зараз отримала близько 20% голосів.

Зауер не уточнив, кому з тайванських кандидатів віддає перевагу Китай, хоча є ознаки того, що Пекін вже прагне підтримати Гоміньдан. Китайські офіційні особи прийняли з візитом колишнього тайванського президента Гоміньдану Ма Інцзю в Пекіні в березні. За словами американського офіцера, коли Ма повернувся додому після візиту, він "зробив заяву про те, що наступні вибори — це вибір між миром і війною — безумовно те, що китайці намагалися повторити, і вони змусили його викласти свою лінію".

Ситуація з Тайванем - що відомо

Китай вважає Тайвань своєю територією і відкрито готується до вторгнення. При цьому США мають намір захищати острів від посягань Пекіна.

У свою чергу верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Брюссель повинен брати участь у питанні Тайвань та закликав направити в регіон військово-морські сили.

Також в ЦРУ вважають, що Китай готується до можливої війні за Тайвань у 2027 році.

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