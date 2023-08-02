У разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США.

Білий дім звернеться до Конгресу з проханням профінансувати озброєння для Тайваню в рамках додаткового бюджету для України, щоб прискорити поставки зброї в країну на тлі зростаючої загрози з боку Китаю.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, управління бюджету включить фінансування Тайваню в додатковий запит в рамках зусиль щодо прискорення поставок зброї. Як йдеться в матеріалі, у разі прийняття Конгресом даного рішення, Тайвань вперше отримає зброю через систему, що фінансується платниками податків США, відому як "іноземне військове фінансування".

Запит надійшов слідом за заявою Білого Дому про те, що США вперше поставлять Тайваню зброю на суму 345 млн доларів зі своїх запасів в рамках системи, відомої як "повноваження президента щодо скорочення", яка використовувалася для відправки зброї в Україну.

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Білий дім відмовився коментувати або розкривати подробиці про те, скільки грошей буде запитано для Тайваню.

Можливе голосування в Конгресі щодо додаткового бюджету, який буде зосереджений переважно на новій військовій допомозі Україні, стане першою перевіркою підтримки Києва в нинішньому Конгресі.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Китай "рішуче виступає проти військових зв'язків США з Тайванем і поставок зброї Тайваню".

Загострення ситуації в Тайвані

Ще в жовтні 2021 року президент Джо Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

У лютому 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Китай вважає Тайвань своєю територією і відкрито готується до вторгнення. Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Вільям Бернс заявив про те, що Китай потенційно готується до війни за Тайвань у 2027 році, хоча це не означає, що спроба вторгнення дійсно відбудеться.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що Європа має дуже активно брати участь в питанні щодо Тайваню. Він закликав відправити туди військово-морські сили.

У липні 2023 року експерти погнозували, що якщо Україні нав'яжуть "ганебний мир", то Китай вторгнеться в Тайвань.

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