Він наказав військовим прискоритися.

Кремлівський правитель Путін заявив, що Російська Федерація працює над створенням своїх військ безпілотних систем.

На нараді з питань розвитку державної програми озброєнь він наголосив на необхідності забезпечити максимально швидке розгортання і розвиток цих військ. Також очільник Кремля не вважає, що окупаційна армія Росії у чомусь відстає в цьому питанні від України:

"Зараз у нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ, і треба забезпечити їхнє максимально швидке і якісне розгортання і розвиток. Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Більше того, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ".

Під час наради Путін також заявив, що росіянам треба впроваджувати у своє озброєння перспективні цифрові технології та штучний інтелект.

Відео дня

Війна дронів

Як відомо, повномасштабний напад Росії на Україну змінив бачення ролі безпілотних літальних апаратів у бойових діях.

На початку минулого року Кабінету міністрів та Генеральному штабу Збройних сил України доручили опрацювати створення роду військ, який займатиметься саме різноманітними дронами.

Українські Сили безпілотних систем стали першим у світі окремим родом військ, що спеціалізується на повітряних, наземних і морських безпілотних системах. Це унікальна структура, що формалізувала війни дронів як нову форму ведення бою — від розвідки до глибинних ударів.

Командувачем Сил безпілотних систем став полковник Вадим Сухаревський. Нещодавно його змінив на цій посаді Роберт Бровді ("Мадяр"), більш відомий, як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра".

Росія вирішила сформувати війська безпілотних систем наприкінці минулого року - з відповідною пропозицією 16 грудня виступив міністр оборони Андрій Бєлоусов.

Вас також можуть зацікавити новини: