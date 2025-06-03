Його погляди на подальший розвиток СБС не збігаються з позицією керівництва.

Полковник Вадим Сухаревський назвав причину, з якої залишає посаду Командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.

В заяві, яку опубліковано в Telegram-каналі СБС, військовий подякував всім, хто брав участь у створенні цього роду сил. За його словами, за цей час їм вдалося напрацювати власні інноваційні розробки, провести унікальні і успішні бойові операції, а також запровадити нову модель відповідального рекрутингу:

"Водночас на цьому етапі наші бачення щодо подальшого розвитку СБС розходяться з керівництвом. Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі".

Сухаревський впевнений, що Сили безпілотних систем мають всі переспективи перетворитися на систему, яка формуватиме нову парадигму війни як для України, так і для світу.

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"Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних сил України. Як людина - залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду", - підкреслив полковник.

Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо, у лютому 2024 року Сухаревського призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ з питань безпілотних систем. Вже у червні він став першим командувачем новостворених Сил безпілотних систем.

Вадим Сухаревський відомий як перший офіцер ЗСУ, який 13 квітня 2014 року відкрив вогонь по російських бойовиках під Слов’янськом. Він має звання Герой України та Орден Богдана Хмельницького III ступеня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Новим очільником цього роду військ призначено Роберта Бровді (позивний "Мадяр") .

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