Італія і далі має намір підтримувати Україну на тлі російської агресії, але італійська військова допомога "не може бути необмеженою". Про це заявив Міністр оборони країни Гвідо Крозетто в інтерв'ю Fanpage.
"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", – пояснив міністр.
Крозетто підкреслив, що допомога Україні буде продовжуватися в тій мірі, в якій вона не призводить до спустошення власних оборонних запасів Італії.
Також глава Міноборони Італії вважає, що на фронті в Україні настав стратегічний глухий кут, і справа йде до політичного вирішення конфлікту.
"Ми бачимо, що ситуація в Україні погіршується. Києву дуже складно повернути втрачені позиції. А Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий (українцям – УНІАН), але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території", – заявив Крозетто.
Допомога Україні від Італії
Як писав УНІАН, Італія надала Україні кілька пакетів військової допомоги. Зокрема на фронті в Україні застосовуються італійські гаубиці американського виробництва M109L. За деякими джерелами, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".
Також Італія спільно з Францією поставила Україні один з кращих в світі комплексів ППО – SAMP-T. Його використовують для прикриття української столиці.