У підходах Риму до питання допомоги Україні нічого не змінилося, але можливості Італії обмежені.

Італія і далі має намір підтримувати Україну на тлі російської агресії, але італійська військова допомога "не може бути необмеженою". Про це заявив Міністр оборони країни Гвідо Крозетто в інтерв'ю Fanpage.

"Італійська підтримка завжди була переконливою з політичної точки зору, але вона ніколи не була необмеженою з точки зору можливостей вкладу. З технічної точки зору це обмеження кількості, в той час як з точки зору прийняття політичних рішень нічого не змінилося", – пояснив міністр.

Крозетто підкреслив, що допомога Україні буде продовжуватися в тій мірі, в якій вона не призводить до спустошення власних оборонних запасів Італії.

Відео дня

Також глава Міноборони Італії вважає, що на фронті в Україні настав стратегічний глухий кут, і справа йде до політичного вирішення конфлікту.

"Ми бачимо, що ситуація в Україні погіршується. Києву дуже складно повернути втрачені позиції. А Москві ніколи не вдасться завоювати націю, на яку вона напала. Ми є свідками неможливості вирішення конфлікту на полі бою. Тому ми продовжуємо допомагати тим, хто правий (українцям – УНІАН), але кожен день аналізуємо більш вигідні тактики для побудови діалогу, досягнення миру і початку відновлення захопленої і розчленованої території", – заявив Крозетто.

Допомога Україні від Італії

Як писав УНІАН, Італія надала Україні кілька пакетів військової допомоги. Зокрема на фронті в Україні застосовуються італійські гаубиці американського виробництва M109L. За деякими джерелами, Києву "вже передано або буде передано близько шістдесяти машин".

Також Італія спільно з Францією поставила Україні один з кращих в світі комплексів ППО – SAMP-T. Його використовують для прикриття української столиці.

Вас також можуть зацікавити новини: