Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто оцінив можливість нових поставок зброї Україні, заявивши, що запаси країни не безмежні. Про це він сказав в ефірі Sky 20 Years.
"Коли ми говоримо про постачання в Україну, є два аспекти: політичний і технічний, щоб подивитися, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу оборону Італії", - сказав він.
Крозетто зазначив, що Італія багато уваги приділила системам протиповітряної оборони, проте її запаси не безмежні.
"Проблема в тому, що у вас немає безмежних ресурсів. З цієї точки зору Італія зробила майже все, що могла, запасів більше не залишилося", - сказав він.
Він зазначив, що зараз оцінюється можливість надання восьмого пакету допомоги Україні. "Пакети будуються на основі запитів і можливості їх задоволення. Якщо є можливість, то може бути створений восьмий пакет, зараз ми оцінюємо запити", - сказав він.
У той же час, він зазначив, що "ми не можемо сказати", чи буде восьма партія поставок зброї в Україну, і його країна зараз думає про це.
Що говорив Крозетто про війну в Україні
Раньше Крозетто висловив сподівання на те, що війна в Україні завершиться протягом семи-восьми місяців. Міністр також додав, що мир в Україні може настати тільки в тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.
Також раніше він заявляв, що визначити кінець війни в Україні може "політичний вибір".