Він зазначив, що Італія багато уваги приділила системам ППО для України, проте її запаси не безмежні.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто оцінив можливість нових поставок зброї Україні, заявивши, що запаси країни не безмежні. Про це він сказав в ефірі Sky 20 Years.

"Коли ми говоримо про постачання в Україну, є два аспекти: політичний і технічний, щоб подивитися, що ми можемо дати, не ставлячи під загрозу оборону Італії", - сказав він.

Крозетто зазначив, що Італія багато уваги приділила системам протиповітряної оборони, проте її запаси не безмежні.

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"Проблема в тому, що у вас немає безмежних ресурсів. З цієї точки зору Італія зробила майже все, що могла, запасів більше не залишилося", - сказав він.

Він зазначив, що зараз оцінюється можливість надання восьмого пакету допомоги Україні. "Пакети будуються на основі запитів і можливості їх задоволення. Якщо є можливість, то може бути створений восьмий пакет, зараз ми оцінюємо запити", - сказав він.

У той же час, він зазначив, що "ми не можемо сказати", чи буде восьма партія поставок зброї в Україну, і його країна зараз думає про це.

Що говорив Крозетто про війну в Україні

Раньше Крозетто висловив сподівання на те, що війна в Україні завершиться протягом семи-восьми місяців. Міністр також додав, що мир в Україні може настати тільки в тому випадку, якщо диктатор Володимир Путін припинить вогонь.

Також раніше він заявляв, що визначити кінець війни в Україні може "політичний вибір".

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