Внаслідок стрілянини у німецькому місті Гамбург поранено українку.
Про це речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко повідомив кореспонденту УНІАН. "Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає", - зазначив речник.
Водночас, генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої.
"Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу", - додав він.
Стрілянина у Гамбурзі: деталі
Ввечері 9 березня у Гамбурзі сталася сутичка зі стріляниною між членами релігійної спільноти "Свідки Єгови". Поліція повідомила про загибель восьми людей серед яких був і той, хто відкрив вогонь. Серед жертв є вагітна жінка.
Розслідування інциденту продовжується. За даними Бі-бі-сі, стрільцем був 35-річний Філіп Ф, колишній член релігійної спільноти. Діяв він сам і після нападу наклав на себе руки. Його мотиви невідомі.