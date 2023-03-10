Їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає.

Внаслідок стрілянини у німецькому місті Гамбург поранено українку.

Про це речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко повідомив кореспонденту УНІАН. "Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загроз життю немає", - зазначив речник.

Водночас, генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої.

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"Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати нашій громадянці консульську допомогу", - додав він.

Стрілянина у Гамбурзі: деталі

Ввечері 9 березня у Гамбурзі сталася сутичка зі стріляниною між членами релігійної спільноти "Свідки Єгови". Поліція повідомила про загибель восьми людей серед яких був і той, хто відкрив вогонь. Серед жертв є вагітна жінка.

Розслідування інциденту продовжується. За даними Бі-бі-сі, стрільцем був 35-річний Філіп Ф, колишній член релігійної спільноти. Діяв він сам і після нападу наклав на себе руки. Його мотиви невідомі.

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