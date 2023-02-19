Між двома чоловіками виник конфлікт, після чого в хід пішла зброя.

У суботу, 18 лютого 2023 року, двоє чоловіків влаштували стрілянину в Кривому Розі Дніпропетровської області. Учасників конфлікту було затримано в ході поліцейської спецоперації.

Як повідомили в поліції Дніпропетровської області, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину на території Металургійного району міста.

"Як встановили поліцейські, між місцевими жителями, водіями автомобілів "КІА" та "БМВ" виникла конфліктна ситуація, внаслідок якої відбулася стрілянина. Люди не постраждали. Обох учасників конфлікту – чоловіків віком 30 та 31 рік, затримали працівники відділу кримінальної поліції спільно з патрульними поліцейськими", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі встановлюються всі обставини події. Правоохоронці вилучили помпову рушницю та пістолет.

"Чоловіків доставили до відділення поліції. Вирішується питання про їх затримання в порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі заходи", – додали в поліції.

За фактом стрілянини відкрито два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Ситуація на Дніпропетровщині: останні новини

В ніч проти 16 лютого 2023 року російські окупанти вдарили по Павлограду. Внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, ще семеро дістали поранень.

Також правоохоронці нейтралізували в Дніпропетровській області наркоугруповання зі щомісячним обігом у 12 мільйонів гривень. Злочинці спеціалізувались на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.

Крім того, СБУ викрила в Дніпропетровській області українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала "фонд" ватажка терористів Дениса Пушиліна на підтримку російських окупантів. Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам.

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