Після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Про це повідомляє The Moscow Times.
За інформацією видання, Россільгоспнагляд обмежив імпорт у Росію казахських томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці. Російські чиновники запевняють, що за поточний рік 215 разів знаходили "карантинні об'єкти" в сільгосппродукції з Казахстану. Йдеться про комах, бактерії та бур'яни.
Чиновники Россільгоспнагляду стверджують, що попереджали Мінсільгосп Казахстану про ці порушення і просили вжити заходів, проте казахи нібито продовжували оформляти сертифікати на заражену продукцію.
"Заборона була введена на тлі інформації про відмову президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва приєднатися до БРІКС", - підкреслює The Moscow Times.
Казахстан відмовився вступити до БРІКС
Як писав УНІАН, днями прес-секретар президента Казахстану повідомив, що країна справді отримала запрошення вступити в міжнародний блок БРІКС, але поки що вважає за краще утриматися від подання заявки на вступ.
У другій половині жовтня в Росії відбудеться саміт країн БРІКС, куди запрошено і представників країн-кандидатів на вступ. За останні місяці таке бажання виявили кілька держав, включаючи, наприклад, Туреччину.