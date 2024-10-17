У казахських овочах раптово завелися комахи, бактерії і навіть бур'яни.

Після відмови Казахстану подати заявку на вступ до БРІКС Росія заборонила ввезення низки овочів із цієї країни. Про це повідомляє The Moscow Times.

За інформацією видання, Россільгоспнагляд обмежив імпорт у Росію казахських томатів, перців, свіжих динь, пшениці, насіння льону та сочевиці. Російські чиновники запевняють, що за поточний рік 215 разів знаходили "карантинні об'єкти" в сільгосппродукції з Казахстану. Йдеться про комах, бактерії та бур'яни.

Чиновники Россільгоспнагляду стверджують, що попереджали Мінсільгосп Казахстану про ці порушення і просили вжити заходів, проте казахи нібито продовжували оформляти сертифікати на заражену продукцію.

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"Заборона була введена на тлі інформації про відмову президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва приєднатися до БРІКС", - підкреслює The Moscow Times.

Казахстан відмовився вступити до БРІКС

Як писав УНІАН, днями прес-секретар президента Казахстану повідомив, що країна справді отримала запрошення вступити в міжнародний блок БРІКС, але поки що вважає за краще утриматися від подання заявки на вступ.

У другій половині жовтня в Росії відбудеться саміт країн БРІКС, куди запрошено і представників країн-кандидатів на вступ. За останні місяці таке бажання виявили кілька держав, включаючи, наприклад, Туреччину.

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