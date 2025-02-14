Україна буде далі працювати з партнерами над пошуком варіантів досягнення миру.

Україні потрібні надійні гарантії безпеки після війни з РФ, тому Київ продовжить спільно працювати з адміністрацію США над пошуками шляхів закінчення війни. Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам після зустрічі із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Мюнхені.

Він наголосив, що розмова з Венсом "була чудова", але "точно не остання".

"Тому що нам є про що поговорити, над чим попрацювати і підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Насправді ми цього дуже хочемо, але нам потрібні реальні гарантії безпеки. Ми будемо продовжувати зустрічатися і працювати", - сказав він.

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Зеленський також висловив сподівання, що найближчим часом Київ відвідає спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог.

Переговори щодо миру в Україні

Як писав УНІАН, раніше сьогодні Зеленський озвучив ультимативну умову для зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, Україні потрібно, аби США виступали на українському боці під час переговорів, а не просто як посередник. Тому перед переговорами з Кремлем Україна хоче узгодити спільну позицію з країнами-партнерами.

Ще до зустрічі із Зеленським віцепрезидент США Джей Ді Венс також зробив заяву, в якій пообіцяв Україні "розумне врегулювання". При цьому він закликав Європу взяти на себе більший тягар із підтримки безпеки на континенті.

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