На думку президентки Єврокомісії, питання безпеки Європи й НАТО вимагають спільної підтримки, тому залучення США важливе.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила думку, чи зможуть країни ЄС надати гарантії безпеки без США. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Єврокомісії сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Зокрема, у неї запитали, чи здатна Європа забезпечити безпекові гарантії для України без участі США.

Президентка Єврокомісії наголосила, що не вона повинна обговорювати у деталях безпекові гарантії США, бо "це справа НАТО".

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"Але я думаю, що ми повинні переконати усіх нас, що це справа надання безпекових гарантій країнами Євросоюзу. Бо це насправді компетенція країн-членів. Це не я їх створюю чи пропоную, або як вони мають діяти зі своїми військами. Вони мають повну компетенцію з їхніми військами", - сказала фон дер Ляєн.

Водночас, на її думку, у цілому, якщо дивитися на будь-які питання безпеки, які стосуються Європи чи НАТО, "ми усі потрібні один одному".

"Іншими словами, потрібна підтримка як з боку США, так і Європейського Союзу, але, для прикладу, і з боку Великої Британії і Канади, або Норвегії також потрібна підтримка у концепції підтримки один одного", - сказала вона.

Гарантії безпеки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що збереження європейської безпеки має бути зобов'язанням європейських членів НАТО. Зокрема, за його словами, Європа повинна забезпечити переважну частку летальної і нелетальної допомоги для України. Водночас у США констатують, що для цього недостатньо витрачати на оборону лише 2% від ВВП, оскільки президент Дональд Трамп закликав витрачати 5%.

Як наголосив очільник Пентагону, будь-які безпекові гарантії мають бути підтримані боєздатними європейськими і неєвропейськими військами, але не під егідою НАТО і без участі американських військ.

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