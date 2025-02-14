Президент не має наміру розпочинати прямі переговори, поки не буде виконано попередню роботу з країнами-партнерами.

Україна вже намагалася домовитися з Росією про припинення вогню та обмін полоненими, але Москва не виконала домовленості. Тому в нових переговорах із РФ Україна і Захід мають виступати єдиним фронтом. Про це заявив президент Володимир Зеленський на панельній дискусії під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"У нас була розмова про повне припинення вогню з Путіним і обмін полоненими. Але він не обміняв полонених. Він брехун", - наголосив Зеленський.

Український президент наголосив, що війна в Україні - це не просто конфлікт двох країн, а напад однієї країни на іншу.

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"Тому нам не потрібен посередник, нам потрібно, щоб США були на нашому боці", - наголосив він.

Водночас Зеленський заявив про свою готовність зустрітися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, щоб обговорити деталі угоди з обміну американської військової допомоги на українські викопні ресурси.

Також український президент зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови Дональд Трамп дав йому свій особистий номер телефону.

"Він сказав "Ви можете набрати мене, коли захочете". Я сподіваюся, що Трамп дійсно допоможе нам. Я бачу, що він сильна людина. І якщо він стане на наш бік і не буде посередині, я думаю, він натисне на Путіна, щоб той закінчив війну. Він може це зробити", - зазначив Зеленський.

Що стосується майбутніх переговорів із російською стороною, то, за словами Зеленського, спершу Україна має узгодити спільну позицію з Європою і США.

"Я зустрінуся тільки з одним росіянином - із Путіним. Тільки тоді, коли у нас із Трампом і Європою буде спільний план. Тоді я сяду з Путіним і ми зупинимо війну. Я готовий зустрітися тільки за такої умови, а не за будь-яких інших компромісних умов", - підкреслив президент.

Перспективи мирного врегулювання: останні новини

Як писав УНІАН, віце-президент США Джей Ді Венс на Мюнхенській конференції запевнив, що адміністрація Трампа прагне до "розумного врегулювання" російської війни проти України. При цьому він вважає, що Європа має теж активізувати свої оборонні зусилля.

Тим часом Кремль, імовірно, вже збирає команду для майбутніх переговорів про завершення війни проти України. За даними джерел Bloomberg, до цієї команди увійде головний радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, який має понад 50 років дипломатичного досвіду. Також Путін хоче залучити до переговорного процесу главу російської зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

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