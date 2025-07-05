Вони не мають природних ворогів.

Південну Корею заполонили plecia longiforceps - нешкідливі комахи, які отримали назву "жучки кохання", бо під час спарювання літають парою.

Як пише The Washington Post, їх можна побачити усюди - від вершин пагорбів над містами до офісних вікон та звичайних магазинів. Чоловік на ім'я Кім Джевун розповів, що під час тренувань на горі Гьєянсан помітив велику кількість цих жуків і подумав, що настав "апокаліпсис".

Доцент Школи біологічних наук Сеульського національного університету Шин Сеунгван повідомив, що перші фотодокази появи цих жуків у Південній Кореї датуються 2015 роком - їх зафіксували в місті Інчхон. Проте значною проблемою вони стали лише у 2022 році, коли почали масово з’являтися на півночі Сеула. Учений припускає, що походження цих комах може бути пов’язане з китайським півостровом Шаньдун.

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Швидко впоратися з цією навалою буде складно, адже дорослі особини цього виду не мають природних ворогів, а розмножуються вони дуже швидко. Тваринам, які потенційно могли б живитися цими жуками, потрібен час, аби навчитися сприймати їх як джерело їжі. Наприклад, у Флориді це сталося лише через 30 років після їхньої появи.

На думку Шина, кліматичні зміни можуть бути одним із чинників поширення цих комах. Згідно з урядовими даними, середня температура в Південній Кореї за останні 30 років підвищилася на 1,4°C у порівнянні з періодом 1912–1941 років.

Водночас найбільш імовірною причиною стрімкого зростання популяції жуків, за словами вченого, є явище так званого "міського теплового острова" - ефект, коли температура в міських районах вища, ніж у сільських, через велике скупчення бетону й дефіцит природної тіні. Це створює сприятливі умови для виживання комах та їхніх личинок під час зими.

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Раніше український ентомолог Сергій Глотов розповів цікаві факти про хрущів та способи боротьби з ними. Також він пояснив, чому навесні відбувається справжня навала цих комах.

Тим часом експерти попереджають, що планета наближається до серйозної екологічної кризи, спричиненої різким зменшенням чисельності комах і дрібних тварин, які відіграють ключову роль в опиленні рослин.

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