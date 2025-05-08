Він назвав ефективний метод боротьби з ними.

Хрущі є частиною екосистеми та виконують функцію регуляторів рослинності: без їхньої діяльності луки поступово заростали б лісом.

Про це в інтерв'ю Українському радіо розповів ентомолог Сергій Глотов. За його словами, передусім хрущі відіграють ключову роль у розкладанні органічних речовин. Личинки першого віку перетравлюють відмерле коріння, і саме завдяки цьому процесу формуються родючі ґрунти.

Також хрущі - важлива ланка харчового ланцюга. Ними живляться птахи, їжаки та інші тварини. Комах завжди більше, ніж хижаків, тож надлишок популяції природно врівноважується - більшість хрущів стає їжею для птахів.

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Ентомолог зазначив, що хрущі ніколи не відкладають яйця в орану землю. Тому одним із простих і дієвих способів боротьби з ними є переорювання ділянки саме в період їхнього льоту. Це допоможе уникнути зараження ґрунту личинками:

"Труїти хрущів неефективно. Для цього потрібні спеціальні технології, щоб на два метри вглиб протруїти землю. І ще не відомо що буде гірше: наявність хрущів чи отруєна земля".

Як розповів Глотов, кількість хрущів, як і багатьох інших комах, змінюється циклічно. Це пов’язано з впливом різних чинників - природних умов, наявності паразитів, кількості хижаків. Наприклад, якщо збільшується популяція птахів, вони зменшують чисельність хрущів, поїдаючи їх. А коли видів, що стримують популяцію хрущів, стає менше, ті, відповідно, активно розмножуються і стають помітними.

Такі сплески відбуваються раз на кілька років. Весною дорослі хрущі виходять із лялечок, і саме тоді ми їх найчастіше помічаємо. Подібні цикли характерні для багатьох видів комах - раз на 5, 10 чи навіть 15 років їхня чисельність може різко зрости.

Інші новини про комах

Раніше вчені з Університету Фрайбурга у Німеччині виявили, що мурахи можуть довго пам'ятати про зіткнення з ворожими колоніями, а також мати образи на них.

Також експерти розповідали, що тварини, рослини та інші організми, які людина навмисно або випадково переселила в нові екосистеми, називаються чужорідними видами. Деякі з них загрожують не лише самим екосистемам, а й способу життя людей.

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