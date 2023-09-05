Ізраїль розглядає можливі "точки зниження напруги" у відносинах з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський може двічі зустрітися з главою уряду Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху цієї осені.

Перший "контакт" політиків можливий вже у вересні в рамках Генасамблеї ООН, з'ясувало видання Liga.net.

Наразі сторони працюють над моментами організації зустрічі. Однак точної впевненості в "успіху" немає.

Відео дня

"Робота над організацією зустрічі ведеться, проте чіткого підтвердження, що вона відбудеться, поки немає", - пояснило джерело видання.

Другу зустріч Зеленського з Нетаньяху прогнозують на жовтень - коли до Кримської платформи приєднається Ізраїль. В рамках Платформи інтереси ізраїльського Кнесету (парламент Ізраїлю) доручили представляти голові Комісії у закордонних справах і обороні Йоелю Едельштейну, а також співголові групи дружби з Україною Зєєву Елькіну.

Відзначається, що у відносинах Ізраїлю та Києва існує напруга у зв'язку з ультимативними заявами України про необхідність отримати системи ППО "Залізний купол" і примусової депортації українських біженців з території Ізраїлю.

Разом з тим, Єрусалим розглядає дві можливі зустрічі між Зеленським і Нетаньяху, як шанс трохи "зменшити градус", вказує ЗМІ.

Погіршення відносин між Києвом та Ізраїлем

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук вказав, що приблизно 10% українських туристів стикаються з примусовою депортацією з території Ізраїлю без пояснення причини. У зв'язку з цим Київ заговорив про можливе скасування безвізового режиму з Ізраїлем. Про це в серпні повідомляло видання Kyiv Post, посилаючись на джерело в РНБО. У МЗС Ізраїлю оцінили це, як шантаж з боку України.

Вас також можуть зацікавити новини: