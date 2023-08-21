Ізраїль у разі можливого рішення України призупинити безвізовий режим, зробить кроки у відповідь, в тому числі щодо повного скасування безвізу.

В Ізраїлі сприймають заяви України про можливість призупинити дію безвізового режиму як спробу шантажу напередодні візиту паломників із їхньої країни до Умані. Про це пише РБК-Україна із посиланням на джерело в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю.

"На превеликий жаль, хтось в українському керівництві вирішив скористатися святами, що наближаються, аби шантажувати Ізраїль, але ці спроби приречені на провал. Нагадаю, така ж спроба шантажу була й минулого року, але ніякого результату ні тоді, ні зараз ці заяви не принесли", - зазначив співрозмовник.

За його словами, Ізраїль у разі можливого рішення України призупинити безвізовий режим, зробить кроки у відповідь, у тому числі повне скасування безвізу.

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"Це вдарить по десятках тисяч українських громадян, які щорічно приїжджають до Ізраїлю, навіть незважаючи на війну", - підкреслило джерело.

Дипломат нагадав, що раніше договір про безвізовий режим між країнами на прохання України був укладений попри заперечення деяких ізраїльських структур. А Україна стала лише другою країною з пострадянського простору, із ким Ізраїль уклав таку угоду.

"У разі скасування цієї угоди повернути її в найближчому майбутньому буде дуже складно", - упевнений співрозмовник.

Коментуючи аргументи Києва про дискримінацію українців, яким відмовляють у в'їзді до Ізраїлю, джерело заявило, що влада України оперує завищеними даними відмов. За даними ізраїльських чиновників, мова йде про менше ніж 5% випадків від усіх громадян України, які в'їжджають до Ізраїлю в 2023 році.

"З початку року в Ізраїль приїхало 47 тисяч українців, відмову у в'їзді отримали близько 2,5 тисячі осіб. І в переважній більшості випадків мова йде про абсолютно виправдані відмови людям, які приїжджають працювати нелегально", - резюмувало джерело.

Можливе скасування безвізу з Ізраїлем - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше видання Kyiv Post писало, що Київ розглядає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем. Також він проситиме західних партнерів виключити Єрусалим із кола учасників формату "Рамштайн" через "недружні дії щодо України та проросійської позиції на міжнародній арені".

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що близько 10% українських туристів депортують з Ізраїлю без пояснення причин. Водночас, Ізраїль домагається від України гарантій безпеки для десятків тисяч єврейських паломників, які у вересні здійснюють щорічну подорож до Умані, де знаходиться могила засновника Брацлавського хасидизму Цадика Нахмана.

Пізніше Корнійчук заявив, що Україна дійсно може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем і назвав кілька аргументів на користь такого рішення.

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