Угорців лякають, зокрема, тим, що нібито в Україні немає обов’язкових щеплень.

Уряд Угорщини до бюлетенів для опитування своїх громадян щодо членства України в Євросоюзі додав інформаційний листок, у якому поширив неправдиву інформацію про Україну. Про це стало відомо із заяви речника угорського уряду Золтана Ковача в мережі Х.

"Незабаром угорці отримають пакети голосів щодо членства України в ЄС. Включено стислий перелік 7 ключових ризиків вступу - питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення", - повідомив представник уряду.

Першим він назвав "фінансовий ризик", який нібито чекає Угорщину, якщо Україна вступить до ЄС. Відповідно до нього кошти, які могли б отримати угорці, підуть в Україну. До того ж, ідеться, "Брюссель хоче спільних запозичень", через що Угорщина може опинитися у боргах.

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Наступний ризик, який чекає угорців, на думку їхньої влади, - сільськогосподарський.

"Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС", - йдеться в заяві.

Також Ковач попередив про "ризик для харчової безпеки", мовляв, в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів.

Крім того, угорців залякують і ризиком безпеці. В інформаційному листку написали, що "Україна була осередком організованої злочинності до війни", і що тепер нібито "зброя може потрапити в чужі руки".

У переліку є і "ризик ринку праці": в угорській владі запевнили, що "дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії".

А ще вигадали, що "в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському здоров’ю через відкриті кордони".

Також Ковач написав про "пенсійний ризик", мовляв, "поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії".

Речник уряду повідомив угорцям, що голосування стартує в середині квітня, і попросив повернути бюлетень поштою до 20 червня.

Блокування Угорщиною вступу України до ЄС: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у лютому 2025-го Угорщина заблокувала перший блок переговорів щодо членства України в Європейському Союзі. У цьому питанні вона висунула Україні додаткові умови, а саме вимагає план захисту національних меншин.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що переговори про вступ України до ЄС сповільнилися "через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу". Він запевнив, що Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пояснив, доки Угорщина блокуватиме переговори про вступ України до ЄС. За його словами, це триватиме до того часу, поки український уряд не поверне угорській громаді "ті права меншин, які були відібрані 2015 року".

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