Призначений пункт пропуску для оформлення легкових авто до 3,5 тонн та працюватиме у денний час.

Міністерство розвитку громад та територій України оголосило про плани відкрити пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" з Угорщиною на початку квітня. Про це повідомляє пресслужба міністерства на своїй Facebook-сторінці.

"Наразі завершується спорудження пункту пропуску на тимчасовій (модульній) інфраструктурі. Призначений пункт пропуску буде для оформлення легкових авто до 3,5 тонн, а працюватиме у денний час", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тимчасова інфраструктура встановлена як з угорського, так і з українського боку. Там працюватимуть митні та прикордонні служби. Також завершено роботи з розширення майданчика та ділянки дороги, облаштовано напрямки руху транспорту.

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Наразі триває підключення до необхідних водокомунікацій, електропостачання, інтернету, також встановлюються шлагбауми.

Новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого 2024 року український уряд прийняв рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду повідомив, що пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош" буде працювати для пасажирських автомобілів. Це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для громадян.

За словами глави уряду, Україна також домовилася, що буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка — Берегшурань".

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