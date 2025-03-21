Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори відносно процесу вступу України до Європейського Союзу сповільнились.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Києві. За словами президента, в Україні вважають, що Євросоюзу потрібно більше єдності, швидкості та можливостей виконувати обіцяне:
"Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати".
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Як повідомляв УНІАН, у лютому Будапешт заблокував перший блок переговорів щодо членства України в Євросоюзі. У ньому передбачалася підготовка та прийняття двох дорожніх карт.
20 березня міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Європою.
А угорський прем'єр Віктор Орбан ініціював в країні опитування, так звані "національні консультації", щодо вступу України в Євросоюз. Воно має відбудеться до початку цього літа.