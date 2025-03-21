За його словами, Євросоюзу потрібно більше можливостей виконувати обіцяне.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори відносно процесу вступу України до Європейського Союзу сповільнились.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Чехії Петером Павелом у Києві. За словами президента, в Україні вважають, що Євросоюзу потрібно більше єдності, швидкості та можливостей виконувати обіцяне:

"Зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перемовин має цьому відповідати".

Угорщина блокує вступ України до ЄС

Як повідомляв УНІАН, у лютому Будапешт заблокував перший блок переговорів щодо членства України в Євросоюзі. У ньому передбачалася підготовка та прийняття двох дорожніх карт.

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20 березня міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Європою.

А угорський прем'єр Віктор Орбан ініціював в країні опитування, так звані "національні консультації", щодо вступу України в Євросоюз. Воно має відбудеться до початку цього літа.

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