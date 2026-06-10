П'ять країн ЄС пропонують обмежити права майбутніх членів блоку, – Reuters

Документ підготували Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург.

П'ять країн Європейського Союзу пропонують передбачити можливість тимчасового обмеження деяких прав для нових членів блоку. Як повідомляє Reuters, у спільному документі, який склали Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Люксембург, йдеться про те, що це робиться з метою створення додаткових гарантій верховенства права.

Серед європейських урядів зараз тривають дискусії щодо того, чи слід змінювати правила для нових членів. І деякі столиці наполягають на тому, щоб ЄС розробив більш суворі гарантії, частково через минулі проблеми блоку з Угорщиною за часів попереднього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У документі викладено можливі варіанти, які можуть бути включені до майбутніх договорів про вступ, включаючи новий механізм моніторингу та умову, яка дозволить вживати заходів у разі серйозного відкату в таких сферах, як демократія та свобода ЗМІ.

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"ЄС має провести поглиблене обговорення можливості тимчасових, перехідних обмежень права голосу для нових держав-членів, зокрема, у тих частинах законодавства ЄС, де потрібна одностайність", – написали п’ять країн.

Зокрема, це стосується питань розширення ЄС, зовнішньої політики та бюджетних рішень, у яких зараз потрібна згода всіх країн-членів.

Вступ України до ЄС – новини

Як пише Politico, Україна стурбована тим, що її заявка на вступ може бути відкладена через політичні проблеми, зокрема президентські вибори у Франції.

Тим часом у рамках технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося узгодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається невирішеним і може стати предметом подальших переговорів з ЄС.

Також президент Польщі Дональд Туск заявляв, що його країна не блокуватиме початок переговорів про вступ України до ЄС. Однак Київ не повинен отримувати жодних особливих умов.

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