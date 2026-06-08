Між Києвом та Будапештом залишилось одне невирішене питання щодо вступу України в ЄС, - ЗМІ

За інформацією видання, Болгарія так само планує висунути вимоги до Україні в питанні нацменшин.

У межах технічних консультацій щодо євроінтеграції України вдалося погодити більшість вимог Будапешта, однак питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишається неврегульованим і може стати предметом подальших переговорів з ЄС. Про це повідомляє "Суспільне".

За даними видання, минулого тижня під час технічних консультацій вдалося погодити 10 із 11 вимог Будапешта.

"Один із пунктів, про якиї не вдалося домовитися - це представництво національної меншини в Верховній раді України. Це питання поки що винесене за дужки й Угорщина все ж погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ України в ЄС", - сказано в статті.

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Однак сторони домовилися звернутися до Ради Європи (Венеційської комісії) та ОБСЄ за розясненнями, яким чином це може бути імплементовано. Це питання може виникнути знову вже під час ведення переговорів щодо першого кластера, який і стосується зокрема прав людини.

Зазначається, що у деяких країнах ЄС (Хорватія, Румунія, Словенія) виборча система побудована таким чином, що діють спеціальні квоти для представників меншин.

За інформацією видання, Болгарія так само планує висунути вимоги до Україні в питанні нацменшин. Один із дипломатів ЄС повідомив:

"Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову".

Вступ України в ЄС

Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос розповіла, що процес набуття членства не передбачає чіткого визначення конкретних дат, але за умови виконання Україною усіх необхідних зобов’язань і втілення реформ цілком можливо, що Україна стане готовою вступити до Євросоюзу до 2030 року.

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