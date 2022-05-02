Наголошується, що ціна війни в Україні включає глобальну нестачу продовольства і добрив, що впливає на ціни для споживачів і фермерів по всьому світу.

Наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.

Про це інтерв'ю телеканалу ABC заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер.

"Важко не зробити висновок, що якоюсь мірою це вже стало чимось на зразок світової війни. Звичайно, з точки зору наслідків, не обмежуючись жахами, від яких страждає український народ", - заявила Пауер.

За її словами, ціна війни в Україні включає глобальну нестачу продовольства і добрив, що впливає на ціни для споживачів і фермерів по всьому світу.

"Ми звернулися до Конгресу з проханням про істотне збільшення гуманітарної допомоги... щоб мати можливість задовольнити ці потреби", - додала Пауер.

Вона також зазначила, що йде активна робота з фермерами з більш ніж 80 країн по всьому світу, щоб збільшити їх виробництво.

Нагадаємо, за даними ООН, майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

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