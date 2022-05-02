У березні ООН вже зафіксувала рекордне з 1990 року зростання цін на продукти.

Майже чотири з половиною мільйона тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, передає Радіо Свобода.

"Голод не повинен бути зброєю", – сказав Фрік. Він закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн, щоб пом'якшити глобальну продовольчу кризу, адже багато країн залежать від постачання української пшениці.

Так, у березні ООН зафіксувала рекордне з 1990 року зростання цін на продукти на понад 12 відсотків.

Нагадаємо, ООН планує грошові виплати для 2 мільйонів українців.

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