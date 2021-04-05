Османі виконує обов'язки президента з 5 листопада 2020 року / фото telegrafi.com
Кандидатку від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» Вйосу Османі обрали президентом Косова.
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За неї проголосували 70 депутатів зі 120.
Водночас опозиційні партії косовських албанців й десять депутатів сербської національності бойкотували голосування.
Відзначається, що «Самовизначення» займає всі ключові посади у Косові. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.
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