Опозиційні партії косовських албанців й десять депутатів сербської національності бойкотували голосування.

Кандидатку від лівонаціоналістичного руху «Самовизначення» Вйосу Османі обрали президентом Косова.

Читайте такожУ Лаосі перекинулася яхта з екс-президентом - ЗМІПро це пише Радіо Свобода.

За неї проголосували 70 депутатів зі 120.

Водночас опозиційні партії косовських албанців й десять депутатів сербської національності бойкотували голосування.

Відзначається, що «Самовизначення» займає всі ключові посади у Косові. На виборах 14 лютого партія отримала 67 місць у парламенті.

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Автор: Людмила Жерновська