Якщо Трамп повернеться у Білий дім ситуація для України стане критичною.

Якщо США припинять підтримувати українську оборону, країни Європи навіть усі разом не зможуть компенсувати цю втрату. Про це пише The Washington Post, аналізуючи ситуацію з військовими поставками Україні.

Видання зазначає, що адміністрація Байдена виділила вражаючу суму допомоги Україні за 18 місяців після повномасштабного вторгнення Росії — приблизно 75 мільярдів доларів. Європа спільними зусиллями взяла на себе ще більше зобов’язань, але вони переважно фінансові, тоді як США надавали саме військові ресурси.

"Але активізація зусиль континенту не повинна затьмарювати той факт, що перспективи України на виживання різко впадуть без продовження постачання американської зброї, фінансової підтримки та політичного лідерства. У найближчому майбутньому було б фантазією уявити, що Європа могла б закрити цю прогалину, якби Вашингтон скоротив свою підтримку", – пише WP.

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А загроза втрати американської підтримки не є теоретичною, адже Дональд Трамп має реальні перспективи повернути собі Білий дім. І він вже пообіцяв припинити війну за "24 години". Під цим, звісно, слід розуміти припинення підтримки України.

Як зазначає WP, різке скорочення американської підтримки України стане серйозним сигналом для Кремля, що США відвертаються від Європи після більш ніж 75 років американського лідерства.

"Це поставило б під загрозу життєздатність НАТО, до якої Сполучені Штати є найбільшим вкладником, і поставило б під загрозу захист прифронтових держав НАТО перед обличчям реваншистських амбіцій Москви. Це також може призвести до кровопролиття в Україні через послаблення обороноздатності країни", – йдеться у статті.

І хоча "по всій Європі б’ють на сполох" через цю загрозу, це ніяк не змінить факту, що Європа не готова підмінити США у підтримці України. Більше того, вона навіть не здатна прискорити реалізацію власної довгострокової "стратегічної автономії", головним поборником якої є президент Франції Еммануель Макрон.

"Попри всі зусилля Європи допомогти Україні, її якісний внесок не зрівнявся з внеском Сполучених Штатів, незважаючи на цифри в заголовках. Це не дуже реалістично, що європейці могли б приблизно подвоїти свій внесок, щоб компенсувати припинення фінансування США за сценарієм скорочення від Трампа", – пише видання.

До того ж левова частка того, що Україна отримала саме від європейців – це стара радянська зброя з арсеналів країн колишнього соцтабору. Вона не може конкурувати із сучасною зброєю від США.

Довгострокова проблема збільшення європейської допомоги корениться в економічних, промислових і матеріально-технічних проблемах континенту. Фактори обмеження включають сповільнене зростання у двох найбільших економіках Європи (Німеччині та Великобританії); "анемічні" запаси зброї по всьому континенту, які були ще більше виснажені війною; давно закриті оборонні заводи, які тільки зараз готуються до виробництва зброї.

Але найсерйознішою перешкодою для нарощування європейської допомоги Україна є відсутність політичної волі, зазначають автори публікації. Ця проблема особливо яскраво проявила себе минулої зими, коли канцлер Німеччини Олаф Шольц тижнями відкладав дозвіл на поставки Україні танків Leopard 2. Лише коли Байден виступив першим, пообіцявши надіслати виготовлені в США танки Abrams, Шольц дав згоду.

"Після десятиліть покладання на безпекову парасольку США багато європейських політиків усвідомлюють, що інвестиції в безпеку України є для них початковим внеском. Їхні зусилля прискорюються, але недостатньо швидко, щоб звести нанівець потенційно катастрофічні наслідки відступу США", – резюмує видання.

Трамп обіцяє припинити допомогу Україні

Колишній президент США Дональд Трамп, що наразі має високі шанси повернутися у Білий дім, відкрито і неодноразово наголошував на необхідності припинити військову підтримку України. Більше того – він є прихильником ідеї територіальних поступок з боку України на користь агресора.

Те, що Трамп відверто допомагатиме Путіну не сумнівається зокрема колишній директор ЦРУ Джон Бреннан. На його думку, Трамп допоможе Кремлю у боротьбі із західним світом та самими ж США.

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