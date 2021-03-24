Польська прокуратура назвала цей допис "образливим" та "неприйнятним".

Польський письменник Якуб Жульчик образив президента Анджея Дуду у Facebook. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Читайте такожPolitico: Трамп збирається запустити найнуднішу соцмережу в історіїПро це пише BBC.

У листопаді 2020 року Дуда не став вітати Джо Байдена з перемогою, оскільки офіційні підсумки виборів ще були не підбиті та привітав його з "успішною кампанією".

"Вітаю Джо Байдена з успішною президентською кампанією. Поки ми чекаємо на номінацію Колегії вибірників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство зі США на високому рівні для ще більш міцного партнерства", - написав Дуда.

Жульчик написав, що "ніколи не чув про таку річ, як номінація Колегії вибірників США".

"Джо Байден - 46-й президент США... Анджей Дуда - дебіл", - написав він.

Польська прокуратура назвала цей допис "образливим" та "неприйнятним".

"Підозрюю, що я перший письменник в цій країні за дуже тривалий час, який пішов під суд за те, що написав", - прокоментував відкриття справи він.

За польськими законами, за образу державних лідерів можна потрапити до в'язниці на три роки.

Якуб Жульчик - публіцист, письменник і сценарист. За мотивами його роману "Засліплені світлом" HBO Europe зняв серіал.

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Автор: Людмила Жерновська