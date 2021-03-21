Путін вважає окупацію Криму історичною подією / фото REUTERS

Президент РФ Володимир Путін назвав окупацію українського Криму історичною подією, що свідчить про зміцнення держави зсередини.

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Про це він сказав в інтерв'ю для програми "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1".

За його словами, відновлення Росії як єдиної централізованої держави є ключовим моментом останніх двох десятиліть.

Зокрема, глава держави прокоментував окупацію Росією українського Криму.

"Що стосується повернення Криму і Севастополя, як я свого часу говорив, "в рідну гавань", то так, це, звичайно, дуже яскрава подія. Історична, без жодного перебільшення, подія. І це результат зміцнення нашої держави зсередини", - упевнений Путін.

Анексія Криму: що відомо

  • Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.
  • 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
  • Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
  • Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Світлана Закелова