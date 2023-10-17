До кінця листопада Євросоюз і Угорщина розраховують досягти угоди щодо розблокування переговорів про вступ України в ЄС і фінансової допомоги Києву.

Угорщина має намір завершити переговори про фінансування з Європейським Союзом до кінця листопада, щоб розблокувати фінансування на мільярди євро, призупинене через побоювання з приводу демократичних стандартів, заявив у вівторок головний парламентер країни.

Високопосадовці Європейського Союзу заявили цього місяця, що ЄС розглядає можливість надання Угорщині мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону, оскільки вона намагається отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство Києва.

Чиновники ЄС повідомляють агентству Reuters, що закони, прийняті Угорщиною цього літа для підвищення незалежності судової системи, наблизили операцію з розморожування частини приблизно 22 мільярдів євро допомоги економічному розвитку.

Відео дня

Тібор Наврачич повідомив на бізнес-форумі, що Будапешт відповів на питання Європейської комісії з приводу реалізації, додавши, що в четвер він відправиться до Брюсселя разом з Яношем Бокою, головним помічником у справах ЄС, для переговорів з офіційними особами ЄС.

"Наша мета полягає в тому, щоб найближчим часом завершити переговори щодо процедури висунення умов. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити їх до кінця листопада", - сказав Наврачич.

Він додав, що тоді Угорщина зможе швидко запустити проекти, підтримувані ЄС і фінансовані з програми фінансування ЄС на 2021-2027 роки.

Ці кошти дадуть вкрай необхідний імпульс економіці Угорщини, яка намагається оговтатися від найтривалішої рецесії з моменту початку сучасних рекордів, що стримується найвищою інфляцією в ЄС і різким падінням споживання.

Суперечка навколо фондів також чинила тиск на угорський форинт, оскільки центральний банк прийняв обережний тон щодо подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики після зниження ставки на 500 базисних пунктів з травня до 13%, що як і раніше є найвищим показником в ЄС.

Позиція Угорщини щодо України - деталі

За словами високопоставлених чиновників, ЄС розглядає можливість надання Угорщині мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону, оскільки він прагне отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство Києва.

Повідомляється, що Єврокомісія має намір розморозити виділення близько 13 млрд євро до кінця листопада для Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини: