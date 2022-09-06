У ЄК сподіваються на швидкий розгляд пропозиції в Раді ЄС.

Єврокомісія затвердила пропозицію про повну зупинку угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Про це заявила на прес-конференції у Брюсселі єврокомісар з внутрішніх справ Ільва Юханссон.

"Громадяни Росії не повинні мати легкого доступу в ЄС, і, звичайно, бути туристами в ЄС не є фундаментальним правом. Єврокомісія сьогодні прийняла пропозицію повністю призупинити угоду про спрощення візового режиму з Росією", - наголосила вона.

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За словами Юханссон, ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.

Єврокомісар додала, що громадяни країни-агресора зіткнуться з більш тривалими і дорогими процедурами отримання віз в ЄС, а також ускладниться отримання багаторазових віз. Вона сподівається, що Болгарія, Румунія та інші країни ЄС, які не входять до Шенгену, приймуть таке ж рішення.

Водночас планується упросити видачу віз "студентам, журналістам, дисидентам і представникам громадянського суспільства" Росії.

Зазначається, що ЄК запропонувала Раді ЄС не визнавати російські закордонні паспорти, видані на окупованих територіях України.

Крім цього, країни Євросоюзу зможуть відмовляти у візі громадянам Росії, які "можуть загрожувати безпеці цих країн і ЄС".

Як раніше повідомляв УНІАН, після оголошення 31 серпня рішення про скасування спрощеного візового режиму ЄС для росіян, Естонія, Латвія, Литва і Польща заявили про плани на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з візами ЄС. Для цього вони мають намір виробити єдине рішення.

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