Остаточно рішення про призупинення дії спрощеного візового режиму для росіян може бути прийнято представниками країн Європейського Союзу 7 вересня.

Станом на 1 вересня 2022 року діючими шенгенськими візами володіють 963 189 громадян Росії, а не 12 мільйонів, як заявлялося раніше.

Про це повідомила офіційний представник Європейської комісії з внутрішніх справ Анітта Хіппер, передає Politico.

Водночас високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель на прес-конференції 5 вересня нагадав, що глави дипломатій країн Євросоюзу минулого тижня домовилися призупинити дію Угоди про спрощену видачу віз росіянам, пише Ceske Noviny.

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При цьому Боррель зазначив, що держави-члени ЄС можуть використовувати національні можливості для контролю транскордонного руху. За його словами, той факт, що у когось є віза, не означає, що він може автоматично в'їжджати в країну. Це в першу чергу стосується країн, що межують з Росією, через сухопутні кордони яких росіяни в основному потрапляють до Європи після 24 лютого 2022 року. Саме ці країни виступали за повну заборону видачі віз росіянам.

"Я розумію, що деякі країни стикаються з напливом туристів, що не відповідає військовій обстановці. Це можна вирішити, але повністю ізолювати російське населення від Європи неможливо", – додав Боррель.

Остаточно рішення про призупинення дії спрощеного візового режиму для росіян може бути прийнято представниками країн Європейського Союзу 7 вересня, написав керівник офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Постпреди країн ЄС можуть затвердити призупинення Угоди про спрощений візовий режим з РФ 7 вересня", – зазначив Єрмак.

Разом з тим, вже після оголошення 31 серпня рішення про скасування спрощеного візового режиму ЄС для росіян, Естонія, Латвія, Литва і Польща заявили про плани на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з візами ЄС. Для цього вони мають намір виробити єдине рішення.