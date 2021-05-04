Інактивована вакцина Vero Cell повинна готувати організм до захисту від зараження SARS-CoV-2.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) почало проводити експертизу інактивованої вакцини від СOVID-19 Vero Cell, розроблену китайською компанією Sinovac Life Sciences Co., Ltd.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Відзначається, що рішення EMA про початок процедури ґрунтується на попередніх результатах лабораторних досліджень (доклінічні дані) і клінічних досліджень. Ці дослідження свідчать, що вакцина викликає вироблення антитіл, націлених на SARS-CoV-2, і може допомогти захистити від хвороби.

Читайте такожУ США можуть схвалити вакцину Pfizer для підлітків найближчим часом

EMA оцінюватиме дані по мірі їх надходження, щоб вирішити, чи переважують переваги ризики.

Очікується, що інактивована вакцина Vero Cell повинна готувати організм до захисту від зараження SARS-CoV-2. Вакцина містить інактивований (убитий) SARS-CoV-2, який не може спровокувати хворобу. Інактивована вакцина також містить "ад'ювант" - речовину, яка допомагає посилити імунну відповідь на вакцину.

"Коли людині вводять вакцину, її імунна система визначає інактивований вірус як чужорідний і виробляє антитіла проти нього. Якщо пізніше вакцинована людина вступить в контакт із SARS-CoV-2, імунна система розпізнає вірус і буде готова захистити організм від нього", - пояснюють в EMA.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄС було схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna і Johnson and Johnson.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва