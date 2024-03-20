За словами міністра, війська союзників не мали б брати участь у бойових діях.

Ідея президента Франції Еммануеля Макрона про ймовірність відправлення військ в Україну не мала на увазі їхню безпосередню участь у бойових діях.

Про це в інтерв'ю італійській газеті La Stampa заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, французький лідер мав на увазі підготовку українських військових.

Очільник українського МЗС також запевнив, що Україна ніколи не зверталася до Франції з проханням відправити війська для боротьби проти Росії.

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"Коли Макрон казав про відправлення військ в Україну, європейських лідерів охопила паніка. Макрон всього лише мав на увазі можливість підготовки українських солдатів безпосередньо в Україні, а не за кордоном, як це відбувається зараз, і все", – пояснив Кулеба.

Західні війська та Україна

Раніше Макрон заявив, що можливість відправки західних військ в Україну в майбутньому не виключається. Він продовжує наполягати на цьому, хоч і зазнав серйозної критики.

Якщо війна поширюватиметься Європою, це буде єдиний вибір і відповідальність Росії, сказав Макрон у недавньому інтерв'ю.

У Росії заявили, що Франція вже готує до відправки в Україну близько 2 тисяч своїх військовослужбовців. У Парижі назвали це дезінформацією.

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