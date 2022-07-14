Близько 40 осіб попросили виключити їх із санкційного списку. Юристи ЄС виявили, що деякі запити є обґрунтованими.

Євросоюз обговорює скасування санкцій щодо деяких російських бізнесменів.

На думку юристів ЄС, санкції могли бути запроваджені на "слабких підставах", пише Bloomberg із посиланням на джерела. Про кого саме йде мова, видання не уточнює.

Близько 30 осіб звернулися до суду з ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 росіян попросили вилучити їх безпосередньо в Євросоюзу.

"Юридична служба Європейської ради повідомила послам ЄС у середу, що деякі з цих запитів були виправданими, оскільки інформація, надана особами, які потрапили під санкції, показала, що докази, які підкріплюють покарання, були або слабкими, застарілими або неправильними", - пише Bloomberg.

Речник із закордонних справ і політики безпеки ЄС відмовився від коментарів, посилаючись на конфіденційні поточні обговорення, додає видання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня стало відомо, що два російських олігархи звернулися до Європейського суду юстиції в Люксембурзі через санкції ЄС. Мова йде про Михайла Фрідмана та Петра Авена, які мають бізнес також і в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: